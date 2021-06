I 30 anni di Sonic, il Risponde e Scarlet Nexus nella giornata Twitch di Multiplayer.it

Grande programma sul canale Twitch di Multiplayer.it. Innanzitutto festeggeremo i 30 anni di Sonic, l'amatissima icona di SEGA. In seguito saremo live col Multiplayer Risponde e tutte le vostre domande. Infine aspetteremo assieme Scarlet Nexus chiacchierando del gioco e delle sue peculiarità.

Si tratta di un programma come sempre molto vario e variegato. Partiremo, infatti, dalle 13 con Francesco Serino e Sonic. Ripercorreremo i primi 30 anni dell'icona di SEGA, un personaggio che nella sua carriera è stato capace di velocissimi alti e bassi, esattamente come ci ha mostrato nei suoi videogiochi. Ricorderemo assieme il debutto, i giochi più amati, ma anche i tonfi più rumorosi.

Alle 15 sarà il momento di Vincenzo Lettera, la Palla 8 e il loro Multiplayer Risponde, ovvero un appuntamento leggero e divertente nel quale provare a rispondere alle vostre domande e curiosità, interagendo in maniera intensiva con la chat di Twitch.

Alle 16, invece, "aspetteremo" assieme Scarlet Nexus, parlando delle sue novità, dei rumor che circondano il gioco e delle aspettative intorno a questo interessante prodotto di Bandai Namco.

Non c'è modo migliore per passare in compagnia questi caldi pomeriggi estivi, restate con noi.