PS Plus luglio 2021, giochi gratis PS4 e PS5: quando saranno annunciati e previsioni

I PlayStation Plus di luglio 2021 sono ormai alle porte, dunque arriviamo alla tipica domanda di questi tempi, ovvero quando verranno annunciati i giochi gratis per PS4 e PS5 del prossimo mese, per gli abbonati al servizio Sony?

Pur non essendoci certezze assolute viste alcune sorprese emerse in precedenza, il calendario suggerisce un iter standard per quanto riguarda questa mandata di PS Plus: l'annuncio dovrebbe dunque avvenire come da tradizione nell'ultimo mercoledì del mese, ovvero il 30 giugno 2021, probabilmente intorno alle ore 17:00 o 17:30.

I giochi gratis per gli abbonati a PS Plus dovrebbero poi essere disponibili il primo martedì del mese successivo, ovvero il 6 luglio 2021, anche questo seguendo lo schema standard ormai sedimentato per quanto riguarda l'iniziativa Sony.

A Plage Tale: Innocence Remastered potrebbe essere uno dei giochi gratis per PS5 di PS Plus a luglio 2021

Proprio questa data costituisce un importante indizio che sembra suggerire l'identità di uno dei giochi gratis previsti per i PlayStation Plus di luglio 2021, come abbiamo riportato anche nei giorni scorsi: potrebbe trattarsi di A Plague Tale: Innocence Remastered, ovvero la versione rimasterizzata dell'ottimo action adventure sviluppato da Asobo e annunciato in occasione dell'E3 2021.

Il gioco in questione rappresenterebbe il titolo per PS5 all'interno del catalogo dei PS Plus di luglio 2021, dunque resterebbero da svelare gli altri due, che secondo lo schema classico dovrebbero essere uno cross-gen o per PlayStation VR e uno per PS4, giocabile in retrocompatibilità.

In ogni caso, per conoscere la verità non resta che attendere una settimana fino al 30 giugno 2021, giorno in cui verranno annunciati i nuovi giochi gratis per PS4 e PS5. Nel frattempo, ricordiamo che sono ancora disponibili i PS Plus di giugno 2021 ovvero Operation Tango (PS5), Star Wars Squadrono (PS4 e PS VR) e Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PS4).