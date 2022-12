Prime Video a Natale raddoppia le live Twitch dei creator: scopriamo di cosa si tratta

Le vacanze, soprattutto quelle natalizie, sono un momento nel quale si passa tanto tempo a casa. Un po' per il freddo e il clima invernale, un po' perché ci sono tante feste da passare in compagnia della famiglia o degli amici, ma tra Natale e Capodanno è bello stare al calduccio tra le mura di casa propria. Per farci compagnia in uno di questi momenti in cui stiamo in panciolle, Prime Video ha deciso di avviare l'iniziativa Double Entertainment. In altre parole, dal 23 dicembre fino al 6 gennaio ha chiesto a 20 creator di raddoppiare il numero di ore da passare in diretta, così da farci il doppio della compagnia!

Questo vuol dire che per tutto il periodo delle festività natalizie, la community di Twitch Italia vedrà la durata di alcuni dei più celebri creator raddoppiare. La prima parte del contenuto si terrà sempre sul canale originale, mentre la parte in regalo andrà in onda sul canale Twitch di Prime Video Italia.

I talent coinvolti continueranno a seguire la propria scaletta e il proprio stile, senza doversi snaturare. Dovranno fare, in altre parole, quello che riesce loro meglio: intrattenere, dialogare, interagire e giocare con la loro community! Ed è proprio questo il regalo di Prime Video: aumentare il tempo da passare in compagnia e trascorrere queste feste insieme, come un grande gruppo di amici che condivide passioni e interessi.

L'attività, che si terrà sul canale Twitch di Prime Video, durerà dal 23 dicembre fino al 6 gennaio e vedrà un variegato ventaglio di personalità alternarsi sul canale ufficiale italiano del servizio di video in streaming di Amazon.

Il calendario dei Content Creator

Pow3r - 23/12

voghelita - 23/12

ivan_grieco - 24/12

Cydonia - 27/12

Kafkanya - 27/12

Poly - 28/12

Mangaka96 e Caverna di Platone - 28/12

Dada e NanniTwitch - 29/12

StudyTme - 29/12

MatteoHS - 30/12

SabakuNoMaiku - 03/01

AmalaTV - 03/01

RobMcQuack - 03/01

Kurolily - 04/01

GrenBaud - 04/01

Mario Sturniolo - 04/01

roundtwotwitch - 05/01

HmattTV - 05/01

MoonRyde - 06/01

Come dicevamo, varietà è il filo conduttore che unisce tutti questi professionisti dell'intrattenimento: dagli amanti degli esport e dei giochi adrenalinici come Pow3r e MoonRyde, agli approfondimenti di Ivan Grieco e di Sabaku, passando per i survival e i doppiaggi di Kurolily e Kafkanya alla conoscenza enciclopedica dei Pokémon di Cydonia.

Un buon modo, quindi, di riempire i pomeriggi di festa, magari condividendo la visione con gli amici, i cugini e i parenti che transiteranno da casa in questi giorni.