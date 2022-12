Xbox Game Pass: un'ora di caminetto natalizio con il ceppo di High on Life, che parla un po' troppo

Siamo quasi giunti a Natale e i caminetti vanno accendendosi nelle case e nei televisori di tutto il mondo, così anche Xbox Game Pass ha deciso di donarne uno a tema High on Life. Sì, il canale ufficiale Xbox ha pubblicato su YouTube un video di un'ora in cui un ceppo del gioco non ne vuole sapere di bruciare in silenzio e non fa altro che lamentarsi.

Non è proprio il caminetto più rilassante del mondo, in effetti, ma considerando il gioco a cui è ispirato la logorrea può starci e fa anche piacere. Non vi rimane che premere play e starlo a guardare per un'ora di fila, sognando i regali che scarterete sotto l'albero di Natale.

High on Life di suo è uno sparatutto in prima persona scritto da Justin Roiland, uno degli autori della serie animata Rick and Morty. Si tratta di un titolo di enorme successo, che un po' a sorpresa sta vendendo molto bene in questa fine di 2022. Evidentemente i giocatori si sono fatti coinvolgere dalla sua simpatia. Se volete avere maggiori informazioni in merito, leggete la nostra recensione di High on Life, in cui abbiamo scritto:

High On Life è uno sparatutto imperfetto, una gemma grezza che non brilla certo per il design del suo gameplay, ma che invece si rivela straordinariamente prezioso per la sua capacità di far sorridere genuinamente il giocatore dall'inizio alla fine dell'avventura, una cosa che ormai capita di rado nei videogiochi. Certo, i problemi ci sono e Squanch Games dovrà saper imparare dagli errori commessi ora che è arrivata a vedersela coi grandi, ma che splendido futuro aspetta i fan di Justin Roiland. Alla prima produzione realmente importante lo studio è riuscito a catturare la curiosità di tantissimi giocatori, e adesso ha tutto il tempo per crescere ed evolvere in direzione di un secondo capitolo ancora più folle e sregolato.