Twitch: gioco d'azzardo entra nella top 10 delle categorie più viste

Il meta di Twitch dedicato al gioco d'azzardo ha raggiunto la top 10 delle categorie più viste sulla piattaforma, generando non poche perplessità. Attualmente conta più ore di visualizzazione di Call of Duty: Warzone, per dire.

Quindi, nonostante la presa di posizione di top streamer come Pokimane e il lancio petizioni per abolirlo dalla piattaforma, il gioco d'azzardo ha preso sempre più piede, soprattutto grazie a streamer quali xQc e Trainwreck che spendono migliaia di dollari in gioco d'azzardo durante i live stream a favore dei loro fedeli seguaci.

Il sorpasso è stato registrato dalla compagnia Rainmaker, che ha rilevato come Call of Duty: Warzone sia stato surclassato dalle slot.

Il gioco d'azzardo è entrato nella top 10 delle categorie più viste su Twitch

A maggio 2022, gli spettatori hanno guardato gente che gioca d'azzardo per un totale di 39 milioni di ore, ossia 6 milioni di ore in più di quanto abbiano guardato gente che gioca a Warzone.

Il gioco d'azzardo è in nona posizione tra le categorie più viste, subito sotto a Dota 2 e Fortnite, visti rispettivamente per 48 e 51 milioni di ore. Prima in classifica è comunque la categoria Just Chatting, con 271 milioni di ore, che ha superato di 100 milioni di ore la seconda in classifica, League of Legends.

Per dire, a maggio il top streamer Trainwreck ha fatto quasi trecento ore di live stream giocando d'azzardo. Naturalmente la crescita della categoria è stata cercata dalle compagnie che si occupano di gioco d'azzardo, che tramite Twitch possono raggiungere un pubblico nuovo, formato anche da minorenni, e che quindi sponsorizzano gli streamer con fiori di milioni.

Fa riflettere di come abbia fatto più scandalo un meta come quello hot tub, decisamente meno pericoloso di questo.