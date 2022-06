Forza Horizon 5: giocatore supera i 640Kmh solo con i settaggi dell'auto e il gioco non fa una piega

Un giocatore ha superato i 640Kmh in Forza Horizon 5 solo settando la sua auto e il gioco non ha fatto un piega, nonostante l'altissima velocità. Più precisamente, Don Joewon Song ha superato le 400 miglia orarie, ossia è andato oltre i 643,738 Kmh. Per amore del confronto, è più di quattro volte la velocità necessaria alla DeLorean per viaggiare nel tempo in Ritorno al Futuro.

Raggiungendo una simile velocità era lecito aspettarsi che Forza Horizon 5 faticasse un po' in termini di fluidità, ma come potete vedere dal filmato non è proprio il caso. Il titolo di Playground Games regge perfettamente lo sforzo.

Don Joewon Song ha anche condiviso i suoi settaggi, così che anche il resto del mondo possa provare l'ebrezza di sfrecciare a tale velocità in Forza Horizon 5:

Tune Creator - III Reaper XVI

Tune Sharecode - 368 168 232

Event Lab Race (With extra speed settings) 391 577 105

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Forza Horizon 5 è disponibile per Xbox Series X e S, Xbox One e PC.