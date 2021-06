Twitch: gli streaming ASMR sono il nuovo genere di tendenza sulla piattaforma

A quanto pare gli streaming hot tube, ossia dalle vasche idromassaggio, non sono più il fenomeno del momento su Twitch, scalzati da una nuova ventata di grandi contenuti: gli streaming ASMR. In cosa consistono?

La sigla ASMR sta per Autonomous sensory median response (risposta autonoma del mediano sensoriale) ed è sostanzialmente il benessere derivato dall'ascolto di certi suoni che si manifesta sotto forma di un formicolio percepibile sulla nuca, che scende fino alla spina dorsale. Su Twitch il tutto si traduce in ragazze in pose provocanti che fanno dei versi poco fraintendibili al microfono arrivando fino a simulare una fellatio. Non stupisce che molte delle streamer (sono in maggioranza donne) che fanno ASMR siano anche quelle che fanno o facevano hot tube. Chiamiamole affinità elettive di genere.

Negli ultimi sette giorni la categoria ASMR è stata guardata per più di 2 milioni di ore, mentre la categoria delle vasche idromassaggio è scesa a 1,8 milioni di ore, probabilmente per via del passaggio di molte top streamer al nuovo trend (pensate ad Amouranth con i suoi 3,1 milioni di seguaci). In entrambi i casi i canali che praticano questi generi hanno subito una grossa crescita in termini di seguaci.

Gli streaming ASMR sono in forte crescita

Tra i contenuti più amati degli streaming ASMR, le pose con i leggings da TikTok in bella vista (sono molto aderenti, neanche a dirlo) o il contatto visivo tra streamer e pubblico mentre le prime leccano il microfono.