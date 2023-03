Twitch: live stream di Spongebob generato dall'IA rischia il ban per aver parlato di sesso

Ormai i contenuti generati dall'intelligenza artificiale sono una realtà con cui bisogna fare i conti, ma i problemi non mancano. Ad esempio recentemente è stato lanciato un canale Twitch di Spongebob gestito dall'IA, chiamato ai_sponge, con protagonisti alcuni dei personaggi più noti della serie come Patrick, Sandy e Spongebob stesso. Purtroppo l'IA in alcune occasioni sembra aver perso il controllo. Ora rischia il ban perché i personaggi, completamente 3D, tanto che sembrano usciti da un videogioco, si sono messi a parlare apertamente di sesso.

In uno degli episodi, Spongebob ha chiesto a Patrick se ha mai fatto una cosa a tre. All'inizio Patrick non sembrava aver capito il significato della parola, ma poi ha ammesso di averlo fatto con Sandy. In un'altra clip Patrick ha chiesto a Spongebob di fare sesso con lui. Successivamente ci sono stati altri dialoghi sull'argomento. Considerando le strettissime linee guida di Twitch in merito, immaginiamo che il fatto non passerà inosservato.

L'IA può generare situazioni simili

Il regolamento dice infatti:

Per mantenere la nostra community in salute, gli utenti non possono trasmettere, caricare, richiedere, offrire e mandare link di contenuti pornografici o sessualmente espliciti e non possono offrire o richiedere contenuti sessuali in cambio di denaro, servizi o oggetti di valore.

Per esempio, non è possibile mostrare o promuovere [avviso sul contenuto]: Sesso orale, anale e vaginale esplicito, simulato o sottinteso, incluso l'audio prolungato che suggerisce sesso/masturbazione/orgasmi, come gemiti e lamenti

Masturbazione personale o reciproca esplicita, simulata o sottintesa, inclusi palpeggiamenti o massaggi ai genitali

Mostra di fluidi corporei sessuali

Sesso al telefono, sesso via chat o interazioni con altre persone o chat per la creazione di contenuti sessuali

Pubblicità o richiesta di servizi di natura sessuale, tra cui prostituzione, servizi di escort, massaggi di natura sessuale e riprese video di attività sessuali

Il punto però è un altro. Questo è il secondo incidente simile che capita con i contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Il primo è stato AI Seinfeld e le sue battute transfobiche. Nel caso incidenti simili si moltiplichino, Twitch potrebbe addirittura arrivare a bloccare questo tipo di contenuti, almeno finché la tecnologia non sarà sicura al punto da evitare simili situazioni.