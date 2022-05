Two Point Campus: un trailer presenta la scuola da spie

Sega e Two Point Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di Two Point Campos, il gestionale a base di campus universitari americani, che presenta la scuola da spie, uno dei tanti bizzarri corsi universitari presenti nel gioco, che insegnerà tutti i trucchi per diventare dei perfetti 007.

Nella scuola da spie, gli studenti verranno addestrati nell'arte di far volare droni spia, pratica di tiro al bersaglio, superare percorsi a ostacoli con coccodrilli e laser, e tutte le altre attività necessarie per addestrare degli agenti perfetti.

Two Point Campus mette il giocatore al controllo di una università, da costruire e gestire al meglio in tutti i suoi vari aspetti, dalla pianificazione e costruzione degli edifici, delle strutture di supporto e dei collegamenti al controllo dei lavori al suo interno, il tutto con il classico umorismo delle produzioni Two Point Studios. Il corso da spie è solo uno dei tanti di quelli presenti nel gioco, ad esempio in passato abbiamo visto la scuola da magia, con tanti riferimenti a Harry Potter.

Vi ricordiamo che Two Point Campus uscirà il prossimo 9 agosto 2022 su PC, Nintendo Switch, PS5, Ps4, Xbox One e Xbox Series X e S. Il gioco inoltre sarà disponibile dal lancio su Game Pass per PC e console per tutti gli abbonati al servizio Microsoft.