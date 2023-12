Ubisoft ha misteriosamente riattivato i server di alcuni giochi per Xbox 360

Ubisoft ha riattivato i server di Driver: San Francisco, Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist, Rayman Legends e Assassin's Creed III per Xbox 360. Il motivo per cui lo ha fatto è semplicemente misterioso, ma si tratta di una buona occasione per sbloccare quegli obiettivi legati all'online rimasti in sospeso, nel caso in cui se ne abbia voglia.