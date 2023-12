Super Mario Bros. 2 - Il Film si farà? Jack Black non lo sa ma vuole un cambio di genere

Super Mario Bros. - Il Film è stato un successo, ma avrà un seguito? L'attore che ha dato la voce inglese a Bowser - nientemeno che Jack Black - ha affermato di non sapere nulla di un seguito (e anche se fosse, sappiamo bene che non potrebbe parlarne) ma ha ammesso di avere un'idea di cosa si potrebbe fare.

Black ha recentemente partecipato al Variety Awards Circuit Podcast, dove ha dichiarato che "c'è stato silenzio radio" per quanto riguarda le notizie su un sequel. "Le uniche chiacchiere vengono da me, e non so nemmeno se mi è permesso chiacchierare. Non vedo l'ora di tornare al lavoro".

Anche se non ha sentito nulla, questo non significa che non abbia pensato a come potrebbe essere un sequel. Black ha affermato che secondo lui il seguito dovrebbe prendere spunto dal seguito del film Joker, che a quanto pare sarà un musical. "La vendetta di Bowser", ha suggerito Black a proposito di un potenziale titolo. "Penso che dovrebbe essere un musical, come quello che Todd Phillips sta presumibilmente facendo con Joker 2".