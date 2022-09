Ubisoft: il prezzo dei giochi tripla A più grossi sarà di 80€, come quello della concorrenza

Il prezzo dei tripla A più grossi di Ubisoft raggiungerà gli 80€ (70 dollari negli USA), per adeguarsi alla concorrenza. A dirlo è stato Yves Guillemot, il CEO della compagnia, in un intervista con la testata Axios.

Guillemot: "Alcuni giochi avranno lo stesso prezzo della concorrenza. I tripla A più grossi costeranno 80€".

La politica degli ottanta euro è stata sposata da moltissimi editori con l'arrivo della generazione PS5 / Xbox Series X. In particolare Sony è stato molto aggressiva in merito, ma sono stati molti altri ad accompagnarla. Ubisoft per ora aveva resistito, tenendo il vecchio prezzo di 70€ per le sue uscite maggiori, ma ora ha annunciato l'adeguamento che in tanti temevano.

Il primo gioco di Ubisoft ad avere il nuovo prezzo sarà Skull and Bones, ma altri seguiranno. Immaginiamo che titoli quali Assassin's Creed: Codename Red e altri molto importanti avranno il nuovo prezzo.

Molti giocatori non saranno sicuramente contenti di questa decisione, ma è inevitabile che prima o poi tutti gli editori si adeguino, vista che è la direzione verso cui sta andando il mercato.