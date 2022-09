TOEM: aggiornamento gratuito introduce un'intera isola

Lo studio di sviluppo Something We Made ha pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito di TOEM, che introduce un'intera nuova isola, chiamata Basto.

TOEM è uno dei giochi del mese per gli abbonati a PlayStation Plus Essential. Vediamo il trailer di presentazione della novità:

Per accedere a Basto, bisogna prima finire il gioco base, quindi andare a parlare con Nana a Homelanda.

Basto è la regione più grande di TOEM, ricchissima di contenuti inediti come una caccia al tesoro, dei minigiochi e tante storie spaventose.

"Abbiamo lavorato sodo su questo aggiornamento, raccogliendo le idee che non abbiamo avuto il tempo di implementare nel gioco base, ma anche idee tutte nuove per questa regione! Nuove missioni, PNG e creature del Compendium da trovare! In tutto, questi contenuti garantiscono 1-2 ore di gioco!"

Introdotto anche un nuovo accessori per la fotocamera, il lanciabolle, che aggiunge dei nuovi modi con cui interagire con il mondo di gioco.

"Volevamo davvero aggiungere più interazioni al mondo per farlo sentire ancora più vivo! I grandi cespugli, i numerosi oggetti che reagiscono al lanciabolle, il cambio di giorno e notte che modifica i luoghi in cui si può andare, tutto rende Basto ancora più viva."

Insomma, è un'ottima occasione per scoprire TOEM, di cui potete leggere la nostra recensione.