Un leak svela il possibile design di Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56: design e specifiche attese

In base a quanto si evince dai render sopracitati, in termini di design Samsung Galaxy A56 prenderà a piene mani da Samsung Galaxy A16 e Samsung Galaxy A26, con schermo piatto e una cornice leggermente più grande per il lato inferiore. Sul lato posteriore troveremo invece un modulo fotocamere composto da 3 sensori, con il flash LED sul lato più interno. Sul lato destro, invece, sarà presente la Key Island, ovvero un'area leggermente in rilievo riservata rispettivamente ai tasti di accensione / spegnimento e regolazione del volume, per garantire un migliore presa ed ergonomia generale. Infine, lo slot per la SIM sarà invece posizionato sul lato inferiore del dispositivo.

Samsung Galaxy A56

Una recente certificazione cinese evidenzia che tra le specifiche maggiormente attese troveremo la funzionalità di ricarica senza fili da 45 W di potenza, seguendo quanto offerto dai top di gamma della compagnia. Lo smartphone presenterà al suo interno il chip Exynos 1580, nonostante ad oggi non sia ancora stato confermato in via ufficiale.