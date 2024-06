Un noto leaker di Nintendo svela la sua fonte e chiude l'account subito dopo

Chi segue da qualche tempo il panorama videoludico avrà probabilmente sentito parlare del leaker noto come "Pyoro", diventato una sorta di celebrità per diverse anticipazioni azzeccate per quanto riguarda Nintendo: ebbene, potrebbe essere giunta la fine della carriera da leaker per il personaggio in questione, che ha chiuso l'account social e cancellato gran parte dei vecchi messaggi, dopo aver svelato l'origine delle proprie informazioni.

La questione è stata esposta da un articolo di Bloomberg, firmato dal noto giornalista Jason Schreier, il quale ha contattato direttamente Pyoro per avere alcune informazioni sul suo modus operandi. Il sospetto che il leaker in questione potesse aver accesso ai contenuti ufficiali del sito Nintendo era emerso perché quasi tutte le anticipazioni riferite dall'utente avevano a che fare con giochi che risultavano già presenti nel backend dello store prima degli annunci, sebbene non visibili dal pubblico.

L'idea è stata parzialmente confermata da quanto riferito da Pyoro, il quale ha affermato che la sua fonte lavora per Nintendo in Giappone, sebbene non sia sicuro di "come ottenga le sue informazioni", ma che che "la teoria del backend è un'idea ragionevole".