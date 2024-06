Helljumpers è stato rinviato: la risposta della Forgia di Halo Infinite a Helldivers 2 non uscirà a giugno

Sarebbe dovuto uscire nel corso di giugno, presumibilmente il 28 del mese, ma i lavori si stanno protraendo più del previsto e dunque la data di uscita è stata spostata e non è ancora definita in maniera precisa. "Speravamo di poter lanciare Helljumpers il 28 giugno, ma è chiaro che non riusciremo a farlo, adesso", ha spiegato il team in un messaggio su X.

The Forge Falcons, il team di modder che lavora a vari contenuti nella Forgia di Halo Infinite , ha annunciato la necessità di rinviare il lancio di Helljumpers , una nuova modalità del gioco che era particolarmente attesa in quanto considerata una sorta di risposta a Helldivers 2 da parte degli utenti.

È un contenuto ambizioso e richiede più tempo

Trattandosi di un contenuto molto sostanzioso, significa che ci vorrà più tempo: "Non vogliamo abbassare le ambizioni del progetto o lanciarlo ancora in beta solo per poter rispettare la data prevista. Dunque preferiamo rivedere l'uscita ed essere comunque sicuri che il progetto raggiunga la visione originale per questa esperienza".



Helljumpers dovrebbe essere una modalità di Halo Infinite che consente battaglie PvE contro ondate di nemici a missioni separate. Sebbene l'idea abbia ovviamente a che fare con una possibile risposta al grande successo di Helldivers 2, si tratta comunque di qualcosa di pre-esistente, in qualche modo, nell'universo di Halo.

Una modalità del genere può infatti essere considerata vicina alla Firefight di Halo 3: ODST, capitolo al quale Helljumpers si ispira in maniera particolare. Lo stesso concetto di soldati lanciati in prima linea dall'orbita planetaria si trovava in effetti nel capitolo di Halo in questione, uscito nel 2009 e dunque precedente al primo capitolo di Helldivers.

Gli "Orbital Drop-Shock Troopers" (ODST) erano infatti chiamati anche "Helljumpers" per il modo in cui vengono scaricati direttamente nelle zone d'azione con una sorta di pod lanciato da una nave in orbita.