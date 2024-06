Il team di Mario e Luigi: Fraternauti alla carica è un mistero, ma alcuni dettagli sono emersi

Tra le sorprese assolute annunciate nel corso del recente Nintendo Direct c'è stato anche Mario e Luigi: Fraternauti alla carica, seguito della particolare serie spin-off in stile RPG che è arrivato in maniera piuttosto inattesa, peraltro con un mistero riguardante il team responsabile, sebbene alcuni dettagli siano emersi in questi giorni.

La domanda ha un certo rilievo perché il team responsabile della serie, AlphaDream, è stato chiuso nel 2019 in seguito a un forte dissesto economico, nonostante i giochi che aveva prodotto fossero stati generalmente ben accolti da critica e pubblico.

È evidente che la serie dev'essere stata affidata a un altro team nel frattempo, ma Nintendo non ha comunicato con precisione le informazioni su questi nuovi sviluppatori, che verosimilmente verranno annunciati in seguito, ma qualche dettaglio interessante nel frattempo è stato diffuso.