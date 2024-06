Il 2025 è già un grande anno per i videogiochi

Dal nuovo hardware Nintendo passando per GTA 6, Metroid Prime 4 e Fable, il 2025 si prospetta già un grande anno per i videogiochi.

Il 2024 non ha ancora fatto il giro di boa che, dopo l'ultimo round di conferenze estive, stiamo già guardando al 2025 e alle grandi opere che sappiamo (o possiamo ipotizzare) essere in arrivo. Ce n'è davvero per tutti i gusti, dagli strategici agli sparatutto, dalle esperienze narrative a quelle a mondo aperto: il 2025 ha in serbo avventure che spaziano per genere, ambientazione, progressione e visione artistica. Guardando alle date di uscita confermate abbiamo stilato una lista dei giochi di più alto profilo in arrivo il prossimo anno lasciandoci anche un piccolo spazio dedicato alla speculazione su quei prodotti che potrebbero arrivare entro la fine del primo quarto del ventunesimo secolo.

Switch 2 Oggetto di infinite ipotesi e speculazioni, la console che dovrà succedere alla Nintendo Switch tutti dicono che arriverà nel 2025. Il presidente della grande N Shintaro Furukawa ha confermato in un'intervista che "Nintendo supporterà la Switch di questa generazione fino al marzo del 2025", ma chiunque fosse alla ricerca di una conferma assoluta o delle specifiche tecniche, però, dovrà aspettare l'annuncio ufficiale. Switch 2 non ha né un nome né una forma ufficiali per cui, per il momento, dobbiamo affidarci alle ipotesi dei render Comunque sia la console avrà tanto da dimostrare per poter essere all'altezza di un prodotto così dirompente ed amato.

GTA 6 É facilissimo ipotizzare quale sarà il gioco più atteso del 2025: sarà GTA 6 e nessuno avrà mai il coraggio di dire il contrario. Il suo predecessore è uno dei prodotti di intrattenimento più di successo della storia e il sesto capitolo dell'iconica saga targata Rockstar è progettato per non essere da meno. Abbiamo già una vaga idea della grandezza della mappa e di chi saranno i protagonisti, ma per il resto, leak a parte, GTA 6 resta un relativo mistero che il pubblico di tutto il mondo non vede l'ora di vedere risolto.

Death Stranding 2: On the Beach L'esclusiva PlayStation 5 più attesa del prossimo anno è, probabilmente, il sequel del capolavoro di Hideo Kojima. Sappiamo che Death Stranding 2: On the Beach uscirà nel 2025 e continuerà la storia del precedente capitolo con il ritorno di un cattivo familiare e l'introduzione di nuovi personaggi. Norman Reedus torna a vestire i panni di Sam Bridges in Death Stranding 2: On the Beach Il cast resta stellare con Norman Reedus e Léa Seydoux a fare ancora una volta da personaggi principali e la presentazione grafica e musicale ha il potenziale per lasciare a bocca aperta come ha fatto nel primo capitolo.

Metroid Prime 4: Beyond Durante l'ultimo Nintendo Direct non solo è arrivata la conferma che Metroid Prime 4 (con tanto di nuovo sottotitolo Beyond) arriverà nel 2025, ma abbiamo visto anche i primi stralci di gameplay. Durante l'ultimo Nintendo Direct sono stati mostrati diversi momenti di gameplay del nuovo Metroid Prime 4: Beyond Tra citazioni allo storico passato della saga e innovazioni, non è così difficile immaginare questo videogioco come il titolo di lancio della nuova console Nintendo visto quanto i fan della grande N lo aspettano con ansia.

DOOM: The Dark Ages Sorpresa inaspettata dell'ultima conferenza di Microsoft, DOOM: The Dark Ages sarà un prequel di questa iconica saga e darà un'estetica e un ambientazione medievale allo sparatutto metallaro per eccellenza. Lo scudo-motosega lanciabile è stato uno dei momenti più alti dell'ultimo trailer di Doom: The Dark Ages Con uno scudo adornato di motosega, una mitragliatrice macina teschi e un bel mantello di pelliccia, questo sparatutto in prima persona di id Software promette, quando uscirà direttamente su Game Pass, tante ore di divertimento ad alto numero di ottani.

Marvel 1943: Rise of Hydra I fan di Capitan America e di Black Panther saranno felici di sapere che nel 2025 potranno tornare a combattere nella Seconda Guerra Mondiale grazie a Marvel 1943: Rise of Hydra, un'avventura narrativa che vede quattro protagonisti, due dell'universo di Cap, e due dell'universo di Black Panther, cercare di sconfiggere l'Hydra, l'organizzazione del temibile Teschio Rosso. Prima di allearsi, come da tradizione Marvel, Capitan America e Black Panther se le daranno di santa ragione Ancora si sa poco di questo progetto, ma speriamo contribuisca a rilanciare l'immagine dei supereroi Marvel nei videogiochi che, dopo gli ultimi claudicanti progetti, sono forse anche più bistrattati che al cinema.

Civilization 7 Nel 2025 i più assetati di potere e conquiste potranno tornare nell'universo di uno degli strategici 4X più iconici di sempre: Civilization 7. Questa saga è tra le più amate del genere e una fonte inesauribile di meme, primo tra tutti quello sulla belligeranza di Mahatma Gandhi, quindi è lecito aspettarsi che, quando uscirà, sarà terreno fertile per sfide e risate. Di Civilization VII si è visto poco più di un trailer cinematico ma il gioco si mostrerà più nel dettaglio entro la fine dell'estate Finora si è visto solo il filmato introduttivo del gioco che sarà svelato completamente entro la fine dell'estate 2024.

Fable L'ultimo trailer della Summer Games Fest ha alzato ancora di più l'asticella su uno dei titoli più attesi del 2025: il ritorno di Fable, l'iconica saga fantasy ora nelle mani di Playground Games. Gli istanti di gameplay mostrati durante il trailer della Summer Games Fest di Fable fanno ben sperare per un'avventura ricca di azione e scelte importanti La qualità grafica è senza dubbio altissima, il gameplay sarà pieno di azione e, soprattutto, il tradizionale umorismo della serie sembra aver ricevuto una bella mano di vernice per approdare nel presente più divertente che mai.

Monster Hunter Wilds Purtroppo non sarà un dating sim (anche se gli utenti di Steam vorrebbero farvi credere altrimenti), ma Monster Hunter Wilds potrebbe essere il degno successore di World, e questa è già un'ottima ragione per aspettarlo con ansia. Monster Hunter Wilds promette di rivoluzionare, rispettandola, la formula classica della serie per far evolvere l'esperienza Questo capitolo è pensato tanto per essere rivoluzionario (e cambiare il modo classico in cui si gioca a Monster Hunter) quanto per essere un ritorno alle origini grazie alla reintroduzione dei mantelli e delle cavalcature. Le prime impressioni dal Summer Games Fest fanno sperare molto bene, ora c'è solo da aspettare il fatidico momento dell'uscita.

South of Midnight Prima proprietà intellettuale originale di questa lista, South of Midnight ha ricevuto un'accoglienza mista quando ha mostrato il suo gameplay al Summer Games Fest. Sappiamo che sarà un gioco incentrato sulla storia e ambientato in delle paludi magiche piene di mostri e altre creature mistiche. Parte del fascino di South of Midnight sono i giganteschi mostri parlanti con cui la protagonista dovrà avere a che fare L'ispirazione di South of Midnight è quella del profondo sud degli Stati Uniti, in particolare della Louisiana, quindi il potenziale per una storia davvero diversa c'è. Il gameplay, tuttavia, ha scatenato pareri contrastanti nonostante il combattimento sembri frenetico e variegato.

Judas Judas non è "solo" Bioshock nello spazio, è, secondo il suo creatore Ken Levine, un modo di ripensare la narrativa videoludica e il prossimo passo nell'evoluzione del medium. Paroloni a parte, questo gioco ha stupito chi lo ha provato lo scorso inverno con una struttura inaspettatamente modulare e, grazie a una riunione sugli utili di 2K, sappiamo che uscirà entro marzo 2025. Il gameplay di Judas è chiaramente ispirato a quello di Bioshock ma il suo creatore ha già detto che saprà distinguersi di netto da ciò che è venuto prima Judas, la protagonista dell'avventura, dovrà scegliere da che parte stare in un conflitto familiare con un'altissima posta in gioco (il destino dell'umanità) e ogni sua scelta avrà delle conseguenze.

Leggende Pokémon: Z-A Se avrà lo stesso impatto sul franchise del suo capitolo precedente, Leggende Pokémon: Z-A sarà uno dei videogiochi da tenere d'occhio quando uscirà nel 2025. I titoli della serie Leggende promettono uno stravolgimento del gameplay tradizionale del mondo Pokémon, i trailer mostrati finora, però, non hanno dato nessun indizio su quali possano essere questi cambiamenti radicali. La città di Luminopoli farà da ambientazione e protagonista di Leggende Pokémon: Z-A visto che la storia ruoterà attorno a un ambizioso esperimento sociale di convivenza tra uomini e Pokémon L'unica cosa che sappiamo con certezza è l'ambientazione: gli allenatori torneranno nella regione di Kalos dove sono ambientati Pokémon X e Pokémon Y.