Astro Bot, una mascotte destinata a salvare i giocatori PlayStation

Eppure, in mezzo a quest'aria di delusione e a questa insoddisfazione generale, un titolo è emerso a testa alta, galvanizzando il pubblico. Stiamo ovviamente parlando di Astro Bot, ultima fatica del Team Asobi che promette non solo di essere un platform avvincente, ma anche di dare a PlayStation qualcosa che manca da troppo tempo: una mascotte .

Ammettiamolo, il recente State of Play di Sony non è stato certo l'evento più brillante degli ultimi mesi. Vuoi per una certa ripetitività ludica o per l'assenza dei grandi nomi che hanno fatto la fortuna di PlayStation, ma è chiaro come questo 2024 sia un anno di passaggio per i possessori della console ammiraglia di Sony.

Ecco che quindi il piccolo Astro Bot è la rappresentazione ideale di questo concetto. Il piccolo robottino è infatti la mascotte perfetta per PlayStation . Perfetta in quanto celebrativa di un'azienda tanto amata dal pubblico. Perfetta per colpire un pubblico trasversale, fatto tanto di bambini quanto di giocatori attempati. Perfetta per portare alta la bandiera di Sony in un anno scarico di grandi titoli e in un mercato che, tra Microsoft e Nintendo, sembra intenzionato a non rendere la vita facile all'azienda nipponica. Ma quali sono le origini del piccolo Astro Bot? E perché quanto mostrato allo State of Play ha colpito tanto i giocatori PlayStation?

La parola "mascotte" viene dall'occitano (una lingua parlata nel sud della Francia) e può essere tradotta come "portafortuna". Per essere precisi, il termine "mascoto" deriva da "masco" (strega) e nell'Ottocento è stato spesso utilizzato per descrivere oggetti inanimati dotati di un qualche potere magico. Con il passare del tempo, questo termine ha ottenuto una declinazione positiva, finendo per rappresentare animali o oggetti in grado di portare fortuna.

Cronache di piccoli robot

C'era una volta "Japan Studio", software house sussidiaria di Sony Interactive Entertainment formata da diversi team interni. Team come Polys Entertainment, divenuta poi quella Polyphony Digital nota per Gran Turismo, o come il Team Ico, guidato da Fumito Ueda e capace di sfornare capolavori come Shadow of the Colossus.

Nonostante fossero poco presenti in The Playroom, i piccoli Astro Bot sono diventati sin da subito rappresentativi dell'intero progetto del Team Asobi

Fondato nel 2012 da Nicolas Doucet, Team Asobi ha dato vita nel 2013 a The Playroom, un gioco in realtà aumentata perfetto per dimostrare il potenziale della PlayStation Camera e del DualShock 4. È proprio in uno dei minigiochi presente in questo titolo che troviamo per la prima volta gli Astro Bot, simpatici robottini che vivono all'interno del controller e con tanta voglia di socializzare.

Dopo essere stati i testimonial perfetti per gli strumenti base di PlayStation 4, gli Astro Bot fanno il loro ritorno tre anni dopo su The Playroom VR, esperienza pensata per introdurre gli utenti PlayStation al mondo della realtà virtuale. Il successo è tale da spingere il Team Asobi a dare vita rapidamente ad Astro Bot Rescue Mission, un platform costruito attorno proprio al PlayStation VR e che, sin da subito, diventa uno dei migliori titoli di tutto il cataogo del visore Sony. Rescue Mission è la conferma che gli Astro Bot funzionano e che il pubblico li adora. C'è però un ulteriore passo da far fare a questi simpatici personaggi: renderli parte della famiglia PlayStation.