Una sposa sanguinaria in abito nuziale è protagonista di un nuovo gioco per Mega Drive.

Per farlo diventare realtà sta per arrivare una campagna Kickstarter , in cui gli interessati potranno dare il loro contributo agli sviluppatori. Sarà online a partire dal 4 novembre 2024. Lethal Wedding , questo il nome del gioco, si presenta come una lettera d'amore agli sparatutto classici dell'epoca 16-bit come Zombies Ate My Neighbors .

Sparatutto con sposa e suocera

Quando un gruppo di clown criminali rapisce il suo sposo il giorno prima del matrimonio, spetta alla sposa e alla suocera il compito di recuperarlo! Riusciranno le due a salvare l'uomo, sterminando fenomeni da circo, mafiosi e clown assassini?

Lethal Wedding sarà giocabile da soli o in modalità cooperativa locale per 2 giocatori. Le armi utilizzabili saranno a tema con il gioco. Quindi potremo usare l'esplosiva Gun of Roses, la Banana SMG e la Hare Trigger che spara coniglietti. Le due donne potranno inoltre contare su diverse mosse, come la rotolata.

Il gioco implementerà anche un sistema di difficoltà selezionabile missione per missione che consentirà di sbloccare dell'equipaggiamento avanzato. In totale ci saranno 30 livelli, rigiocabili più volte... sempre che resistiate ai battibecchi tra madre e figlia, allo stress da matrimonio e a tutti quelli che vogliono uccidervi.

Interessante la scelta di farlo uscire su Mega Drive, che ad alcuni suonerà come strana, ma che è indice dell'ampliarsi della scena dedicata alle nuove produzioni per vecchi sistemi da gioco, che ormai conta molte uscite mensili, per svariate piattaforme.