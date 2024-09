Un video di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii con i primi minuti della demo

Completata questa fase, Goro gira un po' per l'isola fino a tornare alla nave e salpare alla volta dell'insediamento dei pirati di Madlantis, che include diverse attività e dove ovviamente non poteva mancare il tradizionale colosseo .

IGN ha pubblicato un video con i primi minuti della demo di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii che è stata messa a disposizione del pubblico durante il Tokyo Game Show 2024, e che salta la fase introduttiva della campagna per presentarci un Goro Majima già perfettamente operativo.

L'abbiamo provato!

Le sequenze di gameplay che vedete nel video qui sotto sono con ogni probabilità tratte dalla stessa demo del nostro provato di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, in cui vi abbiamo raccontato di come questo episodio sia folle e imprevedibile, ma al contempo ben collaudato.

Le meccaniche action sono infatti quelle di sempre, sebbene anch'esse "esagerate" come dimostrano alcune delle mosse speciali che fanno parte dell'ampio repertorio a disposizione di Goro Majima fra coltelli, spade, doppioni e armi da fuoco.

Resta da capire se gli sviluppatori del Ryu Ga Gotoku Studio riusciranno anche stavolta a raccontarci una storia appassionante, con i soliti personaggi ben caratterizzati e gli immancabili colpi di scena, oppure si limiteranno a farsi trasportare dalle onde di questa inaspettata ambientazione piratesca.