Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri, si possono trasferire i salvataggi da PS4 a PS5

Sembra che Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri sia destinato a supportare il trasferimento dei salvataggi dalle versioni PS4 dei giochi a quelle PS5 all'interno della raccolta, dunque sarà possibile proseguire la propria partita e mantenere i progressi sbloccati su PS4 anche nella raccolta su PS5.

Ricordiamo che all'interno del pacchetto ci sono Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta, tutti e due rimasterizzati e proposti in un'unica soluzione con miglioramenti applicati per PS5 tra incremento di risoluzione e frame-rate, audio 3D e supporto per DualSense. Il tutto arriverà inoltre prossimamente su PC.

Contrariamente a quanto accadeva con i primi titoli che ottenevano il "trattamento next gen" da PS4 a PS5, in questo caso si potrà trasferire fin da subito i propri salvataggi effettuati sui due giochi in questione da PS4 a PS5, dunque non si perderà nulla di quanto ottenuto in precedenza nel passaggio da una console all'altra.

Fin dal lancio, sarà possibile importare il salvataggio dalle versioni precedenti, così come i trofei ottenuti in precedenza, in maniera simile a quanto abbiamo visto anche per Ghost of Tsushima: Director's Cut. È anche possibile effettuare un upgrade diretto dalle versioni PS4 dei giochi alla raccolta per PS5, pagando 10 euro per la procedura e proprio oggi abbiamo visto il moto per avere il titolo al prezzo più basso possibile al momento.