Sea of Thieves, Rare annuncia il Preview Event 2022: data e orario

Sea of Thieves vedrà la presentazione dei nuovi contenuti nell'ambito del Preview Event 2022, e Rare ha annunciato data e orario dell'appuntamento: si svolgerà il 27 gennaio alle 19.00, ora italiana.

Capace di totalizzare vendite oltre i 5 milioni di copie su Steam nonostante sia incluso nel catalogo di Xbox Game Pass, Sea of Thieves promette nuovi contenuti ancora più ambiziosi e nel corso dell'evento potremo scoprire di che si tratta.

"Riveleremo cosa abbiamo in serbo per quest'anno e vi offriremo un esclusivo assaggio di ciò che potete aspettarvi per la prossima stagione di Sea of Thieves e oltre", viene detto nel video che trovate qui sotto.

"Seguiteci in diretta su YouTube e unitevi alla discussione su Twitter mentre tracciamo un percorso attraverso tutte le entusiasmanti avventure con cui potrete cimentarvi nel corso del 2022."

"C'è un intero forziere pieno di nuovi contenuti da scoprire, dunque assicuratevi di farci compagnia durante il Preview Event 2022 di Sea of Thieves!"