Apex Legends, il trailer Storie di Frontiera: Giudizio presenta Mad Maggie

Apex Legends ha presentato la nuova Leggenda, Mad Maggie, nell'ambito del trailer cinematografico intitolato Storie di Frontiera: Giudizio.

Reduce dall'evento a tempo limitato Abissi Oscuri, Apex Legends accoglie dunque nel proprio roster un ulteriore personaggio, in questo caso una ribelle che si è opporta al potere delle corporazioni per aiutare i più deboli e per questo è stata imprigionata.

Nel video assistiamo al breve processo a cui Maggie viene sottoposta e al suo inaspettato attacco al giudice, fino ad arrivare a quella che sarebbe dovuta essere la sua esecuzione... ma come sono andate davvero le cose?

"È ora che Mad Maggie paghi per i suoi crimini. Ma quando non puoi essere innocente e non accetti di essere colpevole, quale sarà il tuo destino?", recita la sinossi ufficiale del trailer di Apex Legends, disponibile su PC, PS5, Xbox e Nintendo Switch.