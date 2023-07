Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri: update 1.4 disponibile per la versione PC, la patch note

Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri si è aggiornato in versione PC. L'update 1.4 introduce alcune correzioni, perlopiù legate alla telecamera e all'uso di mouse e tastiera. Ci sono poi delle modifiche aggiuntive per l'audio.

Le informazioni provengono dal sito ufficiale di Naughty Dog che ha segnalato le novità per il Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri in versione Steam ed Epic Games Store. Ricordiamo anche che il gioco è disponibile per PlayStation 5, ma questo update è dedicato unicamente al computer.