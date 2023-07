Diablo Immortal, nuova classe del Cavaliere di Sangue in arrivo

Non solo Diablo 4: Blizzard prosegue anche il supporto per Diablo Immortal, annunciando il prossimo arrivo della classe dei Cavalieri di Sangue all'interno del mondo dell'action RPG per le piattaforme mobile, vediamo dunque di cosa si tratta.

Come riferito da Blizzard, "Gli Inferi bruciano ancora più ardentemente a Sanctuarium, con il debutto dei Cavalieri del Sangue come settima classe giocabile in Diablo Immortal".

La nuova classe sarà disponibile a partire dal 13 luglio per tutti, consentendo di accedere a un nuovo set di abilità e caratteristiche specifiche di questo personaggio.