Unreal Engine 5, pubblicata una guida completa per il passaggio da Unity

Epic Games ha pubblicato una guida completa che aiuta a passare da Unity a Unreal Engine 5.3 . Naturalmente le tempistiche di questa mossa ne rendono lo scopo palese: andare a pescare più sviluppatori possibili dai molti insoddisfatti per il comportamento di Unity riguardo all'introduzione a sorpresa della tassa sulle installazioni.

Epic Games all'attacco

Molti sviluppatori attivi con Unity stanno migrando a Unreal Engine

ochi giorni fa Unity Technologies ha introdotto un cambiamento molto discusso nella sua licenza di utilizzo, che ha introdotto la cosiddetta Tassa sulle installazioni, o Runtime fee, con l'obbligo per gli studi di sviluppo di pagare a Unity una certa cifra per installazione, superate alcune soglie (per tutti i dettagli, leggete il nostro speciale dedicato).

Uno degli effetti prodotti dalla tassa sulle installazioni è la fuga degli sviluppatori da Unity. Epic Games ha quindi deciso di sfruttare la situazione pubblicando questa guida, così da semplificare la vita a chi volesse fare il salto verso Unreal Engine 5.3. Naturalmente si tratta di un testo lungo e molto tecnico, quindi non è una lettura per tutti. Comunque sia, se volete dargli uno sguardo, potete trovare "Unreal Engine for Unity Developers" cliccando qui.