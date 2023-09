Baldur's Gate 3 ha un problema di crash su PS5, Larian dice di tenere la console offline

Sembra che la versione PS5 di Baldur's Gate 3 stia incontrando un possibile bug alquanto allarmante, perché può portare a crash o problemi nella gestione dei salvataggi, pertanto Larian Studios ha raccomandato ai giocatori intanto di mettere la console offline come momentanea soluzione al problema.

Secondo quanto riferito dagli sviluppatori, "alcuni giocatori su PS5" stanno "incontrando degli improvvisi crash in Baldur's Gate 3, in quello che sembra essere un problema collegato a PSN". Sembra dunque che l'inconveniente dipenda dalla piattaforma online di PlayStation, non tanto dal codice del gioco stesso.