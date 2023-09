Xbox: mobile e PC chiavi per la crescita, business console limitato e piatto

Spencer: "Se si guarda a Microsoft come a un'azienda globale e alle sue dimensioni, la scala di Sony dentro Microsoft non ha davvero più significato di quella di Xbox. Non è quindi un business di dimensioni tali da spingere Microsoft a investirci tutte le sue risorse. Il nostro interesse centrale nel settore è di parlare costantemente a tre miliardi di giocatori, guardando a 200 miliardi di dollari di ricavi e alla nostra capacità di partecipare a quella crescita. Non consiglierei mai di tornare a indietro a un mercato console chiuso, dalle dimensioni piatte, in un mondo in cui non avessimo successo su mobile e PC.

Altre rivelazioni dalla mega fuga di notizie proveniente dai documenti del processo Microsoft contro FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard. In una trascrizione della deposizione di Phil Spencer in tribunale, che sarebbe dovuta rimanere segreta, il capo di Microsoft Gaming parla del business della compagnia e di quale ne sia il focus, indicando mobile e PC come unici fattori di crescita possibili, nonchè centro dell'interesse della casa di Redmond, e definendo il business console come praticamente insignificante.

Mobile è l'unica via

Candy Crush salverà Xbox?

Spencer ha poi continuato spiegando ancora una volta come l'affare Activision Blizzard miri soprattutto al mercato mobile e che i contenuti prodotti dal colosso di Call of Duty servano soprattutto a contrastare l'opposizione che Google e Apple stanno facendo per bloccare l'accesso di Microsoft a questo settore. "Perché se non otteniamo una posizione su mobile, non c'è davvero futuro per noi e per l'investimento di Microsoft nel settore dei videogiochi."

Spencer spiega anche perché queste posizioni non vengono espresse pubblicamente: "Per cercare di suscitare entusiasmo tra i nostri clienti, i nostri sviluppatori e i nostri partner, cerco di non parlare delle pessime prospettive di Phil sulla situazione. Ma so che fin dal momento in cui ho assunto questo lavoro, Satya (Nadella, il CEO di Microsoft), in una delle prime conversazioni che ho avuto con lui, mi ha detto che non sapeva bene perché fossimo nel settore dei videogiochi." Poi la generazione Xbox One, con innovazioni come Xbox Cloud Gaming e Game Pass, gli hanno dato una prospettiva più chiara. Il problema, secondo Spencer, è che sul mercato console Xbox ha raggiunto l'apice di ciò che si può fare, quindi l'unica prospettiva di crescita è in quello mobile. "Ma quando faccio pubbliche relazioni, non vado in giro con una maglietta da gaming con questa prospettiva."

Dalla stessa fonte è stato svelato il progetto di una nuova Xbox, dell'arrivo di un nuovo controller con feedback aptico, della presa di coscienza dei vertici di Xbox di un 2022 terribile in termini di uscite esclusive e tanto altro ancora.