Red Dead Redemption 2 per PS5 e Xbox Series X|S emerge dai documenti Microsoft sul Game Pass

Sembra che ci sia, o ci fosse in passato, una possibile versione nativa per PS5 e Xbox Series X|S di Red Dead Redemption 2 e che Microsoft abbia anche pensato a fare un accordo con Take Two per portarlo su Game Pass, in base a quanto emerge da un altro dei tanti documenti trapelati online dal processo dell'FTC sull'acquisizione di Activision Blizzard.

Non è detto che quanto riportato corrisponda a un progetto effettivamente concreto e in arrivo sul mercato, ma i dettagli del documento sembrano piuttosto calati nella realtà, dunque è possibile che una versione PS5 e Xbox Series X|S di Red Dead Redemption 2 sia, o sia stata, in sviluppo presso Rockstar Games.