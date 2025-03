L'uscita di Nintendo Switch 2 potrebbe essere il momento perfetto per il ritorno di Nintendo Selects

L'uscita di Nintendo Switch 2 potrebbe rappresentare il momento perfetto per il ritorno di Nintendo Selects, la linea economica che consentiva di acquistare i migliori giochi Nintendo al prezzo di soli 24,99€.

A suggerire questa idea è un editoriale di Nintendo Everything, che riporta in auge le voci attorno al possibile rilancio dei titoli budget, che su Wii, Wii U e Nintendo 3DS hanno riscosso un grande successo e potrebbero fare altrettanto in questo momento di avvicendamento fra Switch e Switch 2.

Chiaramente molto dipende dalla volontà o meno della casa giapponese di abbattere il prezzo dei suoi giochi di maggior successo: un'eventualità che potrebbe concretizzarsi unicamente a fronte di uno stallo oppure in relazione ai prodotti meno venduti, che in questo modo potrebbero ricevere un importante boost.

Un discorso simile avrebbe ancora più senso laddove venisse finalmente confermata la retrocompatibilità migliorativa, ovverosia la possibilità di far girare i titoli per l'attuale Nintendo Switch sulla nuova console con un miglioramento in termini di risoluzione e/o frame rate.