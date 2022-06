V Rising: l'endgame ricorderà Il Trono di Spade e riporterà Dracula nel gioco

V Rising è stato un grande successo su Steam in questo primo periodo, ma si trova ancora all'inizio del proprio percorso. Ci sono nuovi contenuti in arrivo e, secondo quanto svelato, gli sviluppatori hanno in programma di proporre un endgame su Dracula e in stile Il Trono di Spade.

Stunlock Studios aveva in precedenza svelato che la versione 1.0 di V Rising sarà una "evoluzione" del gioco attuale e ha suggerito che sono in arrivo "aggiunte estremamente interessanti". In una nuova intervista con gli streamer Asmongold e Rich Campbell, Stunlock Studios ha suggerito alcuni dettagli aggiuntivi.

"La nostra ambizione è quella di far tornare Dracula", conferma il director del gioco Peter Ilves. "Qual è il suo ruolo, sarete in grado di sfidarlo, potrete diventare Dracula nell'endgame, vi siederete sul Trono delle Tenebre?". Sono tutte domande che hanno "incuriosito molto il team" e i giocatori "vedranno sicuramente" il ritorno di Dracula "come una sorta di grande evento" a un certo punto.

V Rising

"Dracula non è solo l'endgame", aggiunge il direttore creativo Martin Lövgren. "I suoi effetti sul mondo saranno notevoli anche all'inizio del gioco. Il suo impatto sarà sperimentato durante tutto il viaggio".

L'endgame vedrà anche le varie fazioni in lotta per il controllo del mondo di gioco, che Ilves descrive come "qualcosa in stile Game of Thrones", con fazioni come i non morti, la chiesa, la milizia e altre ancora.

Ovviamente manca ancora del tempo prima dell'arrivo di questi contenuti, ma V Rising può già vantare su un numero di giocatori molto alto, ecco i dati più recenti.