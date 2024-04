V Rising: un gameplay trailer presenta le Ruins of Mortium in vista della versione 1.0

In vista del lancio della versione 1.0 di V Rising tra poche settimane, gli sviluppatori di Stunlock Studios hanno pubblicato un gameplay trailer dedicato alle "Ruins of Mortium" una nuova area endgame avanzata in cui affronteremo numerosi nemici vampireschi e, infine, dovremo vedercela con Dracula in persona.

Stando ai primi dettagli, le Ruins of Mortium sono le rovine di quello che all'epoca era il cuore pulsante della civiltà dei vampiri, dove i giocatori affronteranno i resti delle forze di Dracula. In questa zona i giocatori affronteranno dei nuovi nemici potenziati dall'influenza del signore dei vampiri e temibili generali. Avanzando tra le rovine i giocatori dovranno sgominare questo esercito, impedire il compimento di rituali oscuri e, infine, vedersela contro Dracula.