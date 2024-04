Level-5 Vision 2024: rinviato l'evento, Inazuma Eleven: Victory Road avrà uno showcase dedicato

Level-5 ha posticipato il Level-5 Vision 2024: To the World's Children, l'evento dello studio giapponese dove solitamente vengono svelate novità relative ai maggiori titoli in produzione, come DECAPOLICE, Inazuma Eleven: Victory Road e Il Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore. L'appuntamento, precedentemente fissato ad aprile, è slittato alla prossima estate.

In compenso c'è una buona notizia per i fan di Inazuma Eleven. Infatti, Level-5 ha svelato che oltre all'evento principale ha in programma anche un showcase separato dedicato Inazuma Eleven: Victory Road.

"Siamo spiacenti di informarvi che il "LEVEL-5 Vision 2024 To the World's Children", previsto per aprile, è rinviato all'estate del 2024. Detto questo, abbiamo deciso di organizzare un evento aggiuntivo per Inazuma Eleven: Victory Road in concomitanza con l'evento principale", recita il messaggio pubblicato sul sito ufficiale dello studio.

"Ci scusiamo sinceramente con tutti gli utenti che attendevano con ansia questo evento. Chiediamo gentilmente la vostra comprensione e il vostro continuo supporto."