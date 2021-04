Valheim: mod VR disponibile per i visori SteamVR e OpenVR, eccola in video

La mod VR di Valheim è disponibile per i visori compatibili con le tecnologie Steam VR e OpenVR. Il pacchetto consente di giocare con il titolo di Iron Gate in realtà virtuale.

Scaricabile gratuitamente dal solito Nexus Mods, la mod VR promette di rendere ancora più immersiva e coinvolgente l'esperienza di Valheim, capace di vendere sei milioni di copie in sei settimane: un successo che non accenna a fermarsi.

"Questa mod vi consentirà di giocare utilizzando un supporto OpenVR nativo in 3D stereoscopico", si legge nella descrizione ufficiale. "I controlli a rilevazione di movimento non sono ancora supportati, ma ci stiamo lavorando."

"La mod VR di Valheim è stata pensata principalmente per essere giocata in prima persona, ma supporta lo zoom out utilizzando la rotella del mouse per passare a una visuale in terza persona, se la preferite. Ho incluso questa funzione per offrire angolazioni migliori quando si costruiscono degli oggetti."

"Nella modalità in prima persona ho reso la testa del personaggio invisibile. Ci sono tuttavia animazioni che prevedono che ci si pieghi in avanti, ad esempio quando si taglia la legna, dunque vedrete il personaggio senza testa piegarsi davanti a voi."

"Inizialmente avevo collegato la visuale direttamente alla posizione della testa, di modo che venisse trascinata nel corso dell'animazione: sebbene più realistica, questa soluzione risultava ben poco confortevole."

Qui sotto potete vedere un primo video di gameplay con la mod VR di Valheim in azione.