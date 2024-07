Valve aveva relativamente pochi dipendenti nel 2021, ma gli stipendi pare fossero altissimi

Di come funziona Valve internamente si sa in realtà molto poco. Anche i suoi affari sono per lo più un mistero, considerando che, essendo una compagnia privata, non è tenuta a rendere conto delle sue finanze. L'emersione di alcuni documenti processuali però, legati al caso Wolfire, ci hanno fatto scoprire alcuni dettagli, come gli alti stipendi a fronte del ridotto numero di dipendenti .

Stipendi da favola

I dati contenuti nei documenti coprono il periodo che va dal 2003 al 2021, l'anno in cui Wolfire ha intentato la causa. Abbiamo quindi appreso che nel 2003, Valve impiegava solo 78 persone, di cui 57 lavoravano allo sviluppo di videogiochi. Nel 2021 il numero di dipendenti è salito a 336: 35 nel settore "Amministrazione", 181 nel settore "Giochi", 79 dedicati a "Steam" e 41 nel settore hardware "Hardware".

La maggior parte delle persone che fanno parte della divisione Giochi dovrebbe occuparsi del supporto dei titoli attivi dell'azienda come Dota 2 e CS:GO (dall'anno scorso Counter-Strike 2), mentre il team Hardware si concentra naturalmente sugli apparecchi della compagnia, come le Steam Machine e Steam Deck (probabilmente questa divisione è cresciuta negli ultimi anni, proprio grazie al successo di Steam Deck).

Un altro aspetto che non vi sarà sfuggito è che Steam, il più grande negozio di videogiochi per PC, che muove ogni anno miliardi di dollari, fino al 2021 impiegava meno di 100 persone (comunque sia ci sono stati anni in cui ha avuto più dipendenti, come i 142 del 2015). Con 336 dipendenti al 2021, Valve è una compagnia relativamente piccola nel settore, in confronto a molti altri studi: e Naughty Dog, Larian Studios, Paradox Interactive, CD Projekt ed Epic Games (per fare qualche esempio) superano tutte ampiamente i 400 dipendenti, per non citare i grandi editori come Microsoft Gaming, Ubisoft o EA, che vanno ben oltre i 10.000.

Detto questo, nel 2021 Valve ha speso ben 444,5 milioni di dollari in stipendi lordi, portando la retribuzione media annua dell'intera azienda a 1,32 milioni di dollari. Chiaramente non tutti prendono uno stipendio simile, ma anche quelli più bassi devono comunque essere mediamente più alti che altrove. Del resto Valve è sempre stata orgogliosa della sua efficienza e degli stipendi offerti. Per chiarire la questione, è stato pubblicato un altro documento in cui viene mostrato un reddito netto per dipendente di 780.000 dollari all'anno (parliamo del 2018), più alto di qualsiasi altra compagnia del settore, compresi i colossi tech come Facebook, Apple, Google e Amazon.