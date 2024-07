Le vendite di PlayStation VR2 sono aumentate dopo il taglio di prezzo, e non di poco

La riduzione per il momento non ha riguardato l'Italia , ma esiste la possibilità che arrivi anche da noi e dunque è il caso di tenere sott'occhio il listino della piattaforma e-commerce laddove abbiate intenzione di acquistare il visore approfittando dell'occasione.

La mossa giusta?

Considerando che PlayStation VR2 diventerà compatibile con i PC a partire dal 6 agosto, la mossa di Sony si pone come un serio incentivo all'acquisto anche da parte degli utenti Steam, nonché una scelta sensata in assoluto.

Non c'è infatti alcun dubbio che il posizionamento del visore sul mercato sia uno dei motivi principali della sua scarsa diffusione, insieme naturalmente alla mancanza di un effettivo supporto da parte dei PlayStation Studios.

Un vero peccato, se consideriamo che sul piano tecnologico PlayStation VR2 rappresenta un sostanziale passo in avanti rispetto al primo modello e consente di sperimentare la realtà virtuale in maniera davvero convincente.

Certo, non è dato sapere se questa operazione potrà innescare un effettivo rilancio per un dispositivo lasciato colpevolmente in disparte per troppo tempo, in barba all'ingente investimento compiuto dagli early adopter che hanno voluto premiare il progetto a scatola chiusa.