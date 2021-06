Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown: trailer di lancio ci ricorda che è disponibile

Sega ha pubblicato il trailer di lancio di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown per ricordare che la versione rimasterizzata e migliorata del suo picchiaduro a incontri 3D è disponibile da oggi all'acquisto, o gratis per gli abbonati a PS Plus. Trovate il filmato in testa alla notizia.

Leggiamo alcune delle novità grafiche di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown: texture in alta risoluzione, stage rivisti o completamente rifatti, dettagli aumentati per i modelli dei combattenti e un sistema d'illuminazione moderno, che dona maggiore profondità agli scenari.

Attualmente Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown è disponibile solo per PS4, ma è giocabile in retrocompatibilità su PS5. Staremo a vedere se in futuro arriveranno altre versioni.

L'obiettivo di Sega con questa remastered è quello di entrare nel mondo degli esport. Lo si capisce dalle molte aggiunte, tutte mirata a facilitare l'organizzazione di tornei online e a introdurre gli spettatori in gioco, dando la possibilità di tifare per l'atleta preferito.