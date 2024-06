I voti di Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition premiano la remaster Ubisoft?

Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition ha ricevuto ottimi voti dalla stampa internazionale, che a quanto pare non è rimasta impassibile di fronte al grande valore nostalgico della remaster del classico targato Ubisoft.

Player 2 - 9,1

GamingTrend - 9

TheSixthAxis - 9

God is a Geek - 9

Push Square - 8

GamingBolt - 8

Nintendo Life - 8

Pure Xbox - 8

GameStar - 7,7

GLHF on Sports Illustrated - 7

Metro GameCentral - 7

Twinfinite - 7

Come si può vedere, le valutazioni esprimono punteggi che vanno dal 7 al 9 e che confermano la qualità dell'avventura diretta da Michel Ancel, che ai tempi non è stata forse compresa come si sperava ma è stata grandemente rivalutata nel corso degli anni, ponendosi come un punto di riferimento per gli action adventure.