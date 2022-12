Voti di Edge: 5 a Callisto Protocol, 8 a Midnight Suns

Dal nuovo numero 380 di Edge arrivano anche i tradizionali voti assegnati dalla redazione della celebre rivista britannica all'interno delle varie recensioni pubblicate, con qualche elemento che potrebbe risultare sorprendente.

A dire il vero neanche più di tanto, se si conosce un po' il metro di valutazione della rivista in questione. Vediamo dunque di cosa si tratta in questo numero 380 di Edge:

Marvel's Midnight Suns - 8

The Callisto Protocol - 5

Pokémon Scarlatto e Violetto - 7

Warhammer 40,000 Darktide - 7

Need for Speed - 7

Gungrave Gore - 4

The Devil in Me - 6

Evil West - 7

Swordship - 8

Melatonin - 7

Di fatto, colpisce il 5 assegnato a The Callisto Protocol, anche se non stupisce molto, mentre in confronto risulta quasi sorprendente il 7 dato a Pokémon Scarlatto e Violetto, considerando come difficilmente la redazione premi i seguiti fatti senza troppa volontà di innovare ed evolvere.

Buona conferma invece per Marvel's Midnight Suns, con il nuovo strategico a turni di Firaxis che, evidentemente, è piaciuto anche alla selettiva rivista in questione, mentre piuttosto male è andato Gungrave Gore, come potevamo anche aspettarci visti i risultati registrati altrove.

Dal medesimo numero abbiamo anche visto gli Awards del 2022 con il Game of the Year assegnato in contemporanea a Elden Ring e Immortality.