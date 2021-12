Voti di Edge: bene Halo Infinite, applausi per Dungeon Encounters, male Battlefield 2042

Interessanti i voti di Edge del numero 367, appena pubblicato. La prestigiosa rivista britannica ha dato spazio alla recensione di Halo Infinite, premiato con un buon giudizio, ossia un 8. Il titolo migliore del mese comunque è un altro: Dungeon Encounters di Square Enix, l'unico 9 del mese. Si tratta di un gioco di ruolo concettuale in cui si vede soltanto la schema dei dungeon che si esplorano. Evidentemente Edge ha gradito il design minimale e la meta videoludicità del tutto.

Male invece Battlefield 2042, che porta a casa uno striminzito 6 per via dei difetti di cui si è ampiamente parlato dall'uscita a oggi, come le molte funzioni mancanti (esempio la chat vocale). In più Edge sottolinea la scarsa chiarezza delle classi che hanno sacrificato la loro profondità alla personalizzazione, tanto che le partite risultano meno strategiche rispetto a quelle dei capitoli del passato.

Il peggiore del mese è comunque Sherlock Holmes Chapter One, che è stato bocciato con un sonoro 4. Evidentemente non è proprio piaciuto alla rivista britannica.