Fortnite, problemi di accesso: Epic Games sta provando a risolverli

Non sono finiti i problemi per Fortnite, a quanto pare: diversi utenti lamentano di non riuscire a effettuare l'accesso nel gioco ed Epic Games è al lavoro per risolvere l'inconveniente, sebbene non si ancora chiaro quanto tempo ci vorrà.

Come saprete, nella giornata di ieri Fortnite non ha funzionato per diverse ore a causa di una serie di gravi malfunzionamenti dell'infrastruttura che tuttavia sono stati sistemati dal team di sviluppo in serata.

"Stiamo indagando sui problemi di accesso al gioco", ha scritto Epic Games in un post sul profilo utilizzato per gli aggiornamenti di servizio di Fortnite. "Vi avviseremo non appena sarà tutto risolto."

Capace di totalizzare incassi per oltre 9 miliardi di dollari nei primi due anni, Fortnite conta al momento su decine di milioni di giocatori e la notizia di un down risulta dunque rilevante per un gran numero di persone.

Sarà interessante a questo punto capire cosa sia effettivamente successo nelle ultime ore a un'infrastruttura potente e collaudata come quella che ogni giorno garantisce l'esperienza del celebre battle royale. Un qualche tipo di attacco o violazione?