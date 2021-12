PlayStation Studios: il 2022 sarà l'anno del riscatto?

Il 2022 rischia di essere un grande anno per i PlayStation Studios, quello del riscatto dopo un 2021 abbastanza deludente, a causa soprattutto dei rinvii di Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War: Ragnarok.

Insomma, il 2021 doveva essere una grande festa, ma si sono presentati meno della metà degli invitati. Returnal e Ratchet & Clank: Rift Apart valgono comunque il biglietto, ma è naturale che i tre giochi rinviati, tre nomi di prima caratura, abbiano creato qualche malumore.

Per noi è sempre meglio rinviare che lanciare dei giochi in pessimo stato, ma a questo punto è naturale che le aspettative si siano proiettate sull'anno successivo e che la speranza sia quella di avere un anno grandioso per PS4 e PS5, nonché per il mondo dei videogiochi in generale.

La speranza è anche che al terzetto si aggiunga qualcos'altro. Una recente fuga di notizie ha elencato il numero dei giochi in sviluppo presso i PlayStation Studios. Anche se non confermato, rivediamo l'elenco inserendo i giochi di cui conosciamo qualche informazione.

Guerrilla Games = 3 giochi (si conosce solo Horizon: Forbidden West, gli altri due sono un mistero)

Insomniac = 3 giochi (Wolverine, Marvel's Spider-Man 2 e un terzo progetto misterioso)

Suckerpunch = 2 giochi (seguiti in arrivo per inFAMOUS e Ghost of Tsushima?)

Sony Santa Monica = 2 giochi (God of War: Ragnarok e un secondo gioco diretto da Cory Barlog, di cui non si sa niente)

Naughty Dog = 2 giochi (The Last of Us 2 multiplayer è abbastanza noto, mentre il secondo progetto è un mistero. Dovrebbe trattarsi di una nuova proprietà intellettuale)

Bluepoint = 2 giochi (misteriosi entrambi. Qualcuno ha vociferato di un possibile remake di Bloodborne alla stregua di quello di Demon's Souls, altri di un remake di Metal Gear Solid. La verità è che i progetti del neo PlayStation Studios rimangono un mistero).

Housemarque = 1 gioco (non si sa niente in merito)

London Studio = 1 gioco (pare che stia rivitalizzando una vecchia proprietà intellettuale di Sony, ma non si sa molto altro)

Sony Bend = 1 gioco (sconosciuto, sicuramente non è Days Gone 2 che è stato bocciato da Sony)

Pixelopus = 1 gioco (sconosciuti)

Sony San Mateo = 1 gioco (sconosciuto)

Japan Studio (Asobi) = 1 gioco (sconosciuto)

La domanda è: alcuni dei giochi non annunciati usciranno nel 2022? Difficile dirlo, soprattutto per quelli di cui non si conosce lo stato dei lavori. Alcuni potrebbero essere quasi pronti, mentre altri potrebbero stare ancora in alto mare. Inoltre molto dipende dal livello produttivo dei singoli titoli, che potrebbero essere più o meno grossi e quindi avere dei tempi di sviluppo molto differenti tra di loro. In realtà già Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War: Ragnarok bastano da soli a fare un grande anno (nella speranza che siano ben fatti... e non vediamo perché non dovrebbero, visto chi hanno dietro), ma qualche sorpresa non ci dispiacerebbe.