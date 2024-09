Warhammer 40.000: Space Marine 2 mostra la Spada Potenziata con un trailer

Saber Interactive ha pubblicato un trailer per la Spada Potenziata di Warhammer 40.000: Space Marine 2, che mostra questa potente arma in azione: non sarà iconica come la Spada a Catena, ma se si tratta di uno degli strumenti preferiti dagli Space Marine veterani un motivo ci sarà.

Parliamo infatti di una lama avvolta da un campo d'energia che le consente di superare qualsiasi difesa, distruggere eventuali scudi e penetrare le carni degli avversari come un coltello caldo nel burro, ma con parecchio sangue in più.

Per di più, la Lama Potenziata può essere utilizzata alternando due differenti posizioni da combattimento: una pensata per le combinazioni più veloci e frenetiche, l'altra per le manovre lente ma devastanti, perfette per i nemici più grossi e coriacei.

Naturalmente stiamo parlando solo di una fra le numerose armi che avremo a disposizione in Warhammer 40.000: Space Marine 2, e che potremo scoprire nel giro di pochi giorni: l'uscita del gioco è fissata al 9 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.