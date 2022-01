Warhammer 40.000: Space Marine 2 non è previsto per il 2022

Warhammer 40.000: Space Marine 2 non uscirà nel 2022, almeno stando al sito di Games Workshop, dove per l'anno corrente vengono elencati in arrivo soltanto Total War: Warhammer 3, Warhammer 40,000: Darktide e Lost Crusade.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 è stato uno dei più grossi annunci dei The Game Awards 2021, l'inaspettato seguito del titolo di Relic Entertainment, uscito nel 2011, che negli anni si è costruito un suo seguito di appassionati non indifferente, tanto da valergli una nuova iterazione.

Nonostante la mancanza di menzione diretta, Game Workshops parla di un accordo per un gioco online ambientato nell'Age of Sigmar, proprio come Space Marine 2. Che sia questo?

Più probabile l'arrivo del gioco nel 2023, anche se in questo momento fare previsioni è praticamente impossibile, viste le difficoltà nello sviluppo dei videogiochi causate dalla pandemia in corso e la mancanza di comunicazioni ufficiali da parte di editore e sviluppatori. I possibili scenari sono quindi tutti aperti.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S e PS5. Se ne sta occupando Saber Interactive.