Warner Bros. Discovery vuole creare più giochi con supereroi DC, secondo un report

Stando a un report di Variety, Warner Bros. Discovery, la nuova compagnia nata dalla fusione di WarnerMedia e Discovery, ha intenzione di investire di più nel mercato videoludico e di conseguenza realizzare un numero maggiore di videogiochi con protagonisti i supereroi DC.

I vertici della compagnia a quanto pare non sono soddisfatti di come DC Entertainment sta sfruttando e rappresentando i proprio eroi nel medium videoludico, con l'obiettivo dunque di incrementare gli sforzi produttivi in tal senso, seppur al momento non è chiaro in che modo.

Come sappiamo quest'anno arriverà nei negozi Gotham Knights, mentre nel 2023 sarà il turno di Suicide Squad: Kill the Justice. Inoltre di recente è stato annunciato anche un gioco di Wonder Woman, ma probabilmente siamo ancora molto lontani dall'uscita. Negli ultimi dieci anni invece per quanto riguarda le produzioni tripla A troviamo alcuni giochi della serie Batman: Arkham, due Injustice, alcuni titoli LEGO e le serie Telltale di Batman, con il Cavaliere Oscuro che quindi è stato il supereroe DC più rappresentato nel mercato videoludico.

L'ipotesi dunque è che molto semplicemente l'obiettivo di Warner Bros. Discovery sia quello di aumentare la produzione di videogiochi e di coinvolgere più eroi, come ad esempio Superman, Flash o la Justice League al gran completo.

Un dettaglio interessante in tal senso è che, sempre secondo il report, i vertici della compagnia vogliono rivitalizzare la figura di Superman dopo una serie di apparizioni sul grande schermo ritenute insoddisfacenti. Magari quest'operazione potrebbe essere accompagnata anche da uno o più videogiochi con protagonista "Nembo Kid". Vedremo.