Jurassic World: Il Dominio, video dietro le quinte con il cast moderno e classico

Jurassic World: Il Dominio si mostra con un video del dietro le quinte in cui gli attori del cast moderno e classico della saga interagiscono in vista di quest'ultimo capitolo.

A poche ore dal nuovo poster ufficiale, Jurassic World: Il Dominio ribadisce dunque la sua anima fortemente nostalgica, nell'ambito di un'operazione che riprende un trend ormai piuttosto consolidato, che strizza l'occhio ai fan storici del brand.

Nel filmato gli attori parlano di questa particolare esperienza e di come sia stato far parte di una storia che rimette insieme le varie anime del franchise in un'avventura corale, che promette di offrire grandi emozioni.

Come infatti saprete, nel film non solo ritroveremo i personaggi interpretati da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, ma anche i protagonisti della prima trilogia, dunque Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill.

Dopo la clamorosa conclusione del precedente episodio, in un mondo ormai invaso dai dinosauri, servirà tutto l'aiuto possibile e gli eroi della pellicola del 1993 non si tireranno indietro quando verrà chiesto il loro contributo.