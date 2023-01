Wild Hearts: nuovo video di gameplay su PS5 in arrivo domani, 26 gennaio

Wild Hearts, l'hunting game in stile Monster Hunter sviluppato da Omega Force e prodotto da Electronic Arts, verrà mostrato domani, 26 gennaio, con un nuovo video di gameplay catturato su PS5. Il filmato verrà trasmesso alle 16.00, ora italiana.

A poco più di un mese dal trailer di Wild Hearts ai The Game Awards 2022, l'interessante action RPG tornerà a farsi vedere per illustrare le meccaniche del gioco e presentare un feroce scontro fra il nostro cacciatore e la temibile Golden Tempest.

Si tratta di una creatura gigantesca, capace di utilizzare potenti getti d'aria per infliggere danni ai propri avversari: per abbatterla dovremo imparare a evitare i suoi attacchi e avere la prontezza per rispondere in maniera tempestiva, affondando il più possibile i nostri colpi.

Come ricorderete, alcune settimane fa abbiamo provato Wild Hearts, scoprendo la solidità del suo impianto e le interessanti novità rappresentate dai karakuri, che aumentano in maniera importante la varietà dell'azione durante gli scontri.

L'uscita nei negozi, ad ogni modo, è ormai molto vicina: Wild Hearts sarà disponibile a partire dal 17 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.