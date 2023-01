High on Life, Roiland, la violenza domestica e la tragedia della guerra culturale

Alla notizia dell'allontanamento di Justin Roiland, uno degli autori della serie Rick and Morty, nonché della recente hit Xbox e PC High on Life (a Phil Spencer non ne va bene una di questi tempi), si è subito scatenato il solito dibattito che vede da una parte quelli che affermano come occorra attendere la fine dei processi prima di giudicare una persona e di come il duro colpo che sta subendo la sua carriera sia dovuto alla terribile e potentissima cultura woke™, che sparge buonismo e politically correct nel mondo dell'intrattenimento come McDonald sparge colesterolo, dall'altra quelli che vedono nelle varie prese di distanza da Roiland degli atti dovuti.

La verità è per caso nel mezzo? Proprio no. Ora, è chiaro che in uno stato di diritto siano i tribunali a condannare e assolvere nel nome del popolo che rappresentano, ma ci sono anche delle situazioni in cui si devono fare delle scelte di opportunità che non hanno niente a che vedere con i wookie (woke viene da lì, vero?) e che partono dai fatti emersi e dalla tutela dei propri interessi. Insomma, è un tribunale che deve decidere se un imputato è colpevole o meno, ma se un dog sitter viene accusato di essere un serial killer di cani e nello scantinato di casa sua sono stati ritrovati degli animali morti, confermati dagli investigatori, non vai certo ad affidargli il tuo amato bassotto perché il tribunale non si è ancora pronunciato sul suo presunto reato. In forma cautelativa lo terrai a casa o lo darai alla vicina che ha dieci cani in ottima forma. Poi magari è una serial killer anche lei, ma è di là che ci sono gli indizi maggiori e se fai finta di non vederli per seguire un principio astratto significa quantomeno che non hai una grossa capacità di analisi della realtà.

Ora, Roiland non è stato ancora condannato da nessun tribunale per violenze domestiche e non ha subito denunce per pedofilia, ma alcuni dei suoi messaggi spediti a minorenni ed emersi online nelle ultime ore sono decisamente inquietanti e non c'è sicuramente bisogno di un tribunale per interpretarne il senso e lo scopo. Su questo si può convenire da qualsiasi punto di vista politico si osservino i fatti. Quei messaggi sono reato? Si vedrà, ma intanto una persona può farsi un'idea autonoma leggendoli, senza dover temere di essere associata a una qualche fazione politica. Del resto, secondo voi una compagnia come Adult Swim, che si occupa di intrattenimento di massa, lo ha allontanato perché pressata dai woke o perché avere in scuderia un nome così pesante e famoso che è stato colto in flagrante a mandare certi messaggi alle ragazzine sarebbe cattiva pubblicità?

A seguire: Squanch Games, lo studio di sviluppo di High on Life, lo ha sacrificato per compiacere qualche femminista o perché la presenza di Roiland avrebbe reso complicato piazzare i suoi futuri giochi o convincere qualche potenziale finanziatore della bontà dei suoi progetti? Suvvia, possibile che si debba ridurre tutto a uno scontro politico, lì dove invece la questione è completamente diversa? Con questo non vogliamo condannarlo, a farlo o meno ci penserà appunto un tribunale, ma capiamo perché mai le varie compagnie con le quali è coinvolto non vogliano essere associate a lui e non ha niente a che fare con i woke, i diritti sociali, il politicamente corretto (esiste espressione citata in modo più errato di questa?), il buonismo o quant'altro.