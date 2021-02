Wild potrebbe essere ancora vivo: Wild Sheep Studio sta assumendo un Gameplay Designer

Dopo essere stato annunciato in pompa magna nel 2014, Wild è sparito dai nostri radar, tradito anche dal suo creatore Michel Ancel, che ha deciso di andare in pensione prima del tempo. Dopo di che si è pensato che per Wild non ci fosse futuro. In realtà questo progetto potrebbe essere ancora vivo: Wild Sheep Studio, infatti, sta cercando un Senior Gameplay Designer.

Lo scopriamo dal profilo LinkedIn dello studio. In realtà non c'è scritto da nessuna parte che si tratti di Wild, ma lo studio al momento non ha altri giochi in lavorazione e la posizione sembra puntare ad un progetto in stato avanzato di sviluppo.

Il Senior Gameplay Designer, infatti, dovrà sviluppare e disegnare nuove tecnologie per migliorare la qualità del gameplay, analizzare e ottimizzare le performance del codice utilizzando tecnologie proprietarie con tanto materiale già sviluppato e tool di sviluppo.

In altre parole il candidato dovrà lavorare su di un progetto già avviato per ottimizzare e migliorare le cose già create. WiLD per il momento è stato annunciato solo per PlayStation 4, ma potrebbe essersi trasformato in un gioco (anche) per PlayStation 5.